Le partite della trentaduesima giornata di Serie A

La trentaduesima giornata della Serie A maschile di calcio inizia venerdì sera con Udinese-Milan, mentre sabato l’Inter, prima in classifica, giocherà contro il Cagliari, e subito dopo ci sarà Juventus-Lecce.

Domenica invece ci sarà Atalanta-Bologna, che sono rispettivamente terza e quarta in classifica con un punto di differenza. La sera si giocherà il derby tra Lazio e Roma: anche in questo caso, le due squadre sono molto vicine tra loro in classifica e se la Roma dovesse vincere, supererebbe la Lazio, che ora è sesta. Lunedì infine il Napoli, secondo, in classifica giocherà con l’Empoli.

Venerdì 11 aprile

ore 20:45

Udinese-Milan [DAZN, Sky]

Sabato 12 aprile

ore 15

Venezia-Monza [DAZN]

ore 18

Inter-Cagliari [DAZN]

ore 20:45

Juventus-Lecce [DAZN, Sky]

Domenica 13 aprile

ore 12:30

Atalanta-Bologna [DAZN]

ore 15

Verona-Genoa [DAZN]

Fiorentina-Parma [DAZN]

ore 18

Como-Torino [DAZN, Sky]

ore 20:45

Lazio-Roma [DAZN]

Lunedì 14 aprile

ore 20:45

Napoli-Empoli [DAZN]

La classifica:

Inter 68

Napoli 65

Atalanta 58

Bologna 57

Juventus 56

Lazio 55

Roma 53

Fiorentina 52

Milan 48

Torino 40

Udinese 40

Genoa 38

Como 33

Verona 31

Cagliari 30

Parma 27

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 21

Monza 15