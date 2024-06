Le partite di oggi agli Europei di calcio

Sabato 15 giugno inizieranno i giorni più densi di partite degli Europei maschili di calcio, che quest’anno si tengono in Germania. Fino al 26 giugno infatti si giocheranno tre partite al giorno: una alle 15, una alle 18 e l’ultima alle 21. Sono le partite dei 6 gironi, ciascuno dei quali comprende 4 squadre. Passeranno agli ottavi di finali le prime e le seconde classificate di ogni girone, oltre alle quattro migliori fra le terze classificate.

La giornata di sabato inizierà con Ungheria-Svizzera alle 15 e si chiuderà con Italia-Albania alle 21. Alle 18 è prevista invece la partita più attesa di oggi, cioè Spagna-Croazia.

Ungheria-Svizzera completerà il primo giro di partite del girone A, dopo la partita inaugurale di venerdì fra Germania e Scozia, finita 5-1. Spagna-Croazia e Italia-Albania saranno invece le prime partite del girone B, giudicato uno dei più difficili e impronosticabili: Spagna, Croazia e Italia sono fra le squadre più attrezzate del torneo e ambiscono esplicitamente ad arrivare nelle fasi finali, mentre l’Albania è una squadra discreta che ha disputato un ottimo girone di qualificazione perdendo una sola partita.

Intanto nella partita inaugurale fra Germania-Scozia si è già intravisto qualcosa di notevole, oltre alla prestazione eccellente della Germania: per la prima volta in un torneo di alto livello una decisione presa dal VAR, cioè la tecnologia che permette di rivedere un’azione e modificare una decisione presa dall’arbitro in campo, è stata spiegata al pubblico sugli schermi dello stadio. Finora le decisioni prese dall’arbitro in seguito a un controllo al VAR venivano spiegate soltanto ai giocatori in campo.

La sperimentazione era stata annunciata qualche giorno fa dalla UEFA, la federazione europea di calcio che fra le altre cose organizza gli Europei, e proseguirà per tutto il torneo.

Dove vedere le partite di oggi degli Europei in tv

Gli Europei saranno trasmessi per intero sui canali di Sky e in streaming su Now e Sky Go. La Rai trasmetterà in chiaro tutte le partite dell’Italia, oltre ad alcune partite della fase a gironi: oggi per esempio trasmetterà in chiaro su Rai 2 Spagna-Croazia, alle 18, mentre Ungheria-Svizzera sarà visibile soltanto sui canali Sky. Italia-Albania sarà visibile sia in chiaro su Rai 1 sia sui canali Sky.