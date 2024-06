L’Italia ha battuto l’Albania nella prima partita degli Europei di calcio

L’Italia ha battuto 2-1 l’Albania nella sua prima partita degli Europei maschili di calcio, iniziati venerdì in Germania. Per l’Italia era molto importante vincere questa partita, dato che nelle prossime due partite del girone B dovrà giocare contro Spagna e Croazia.

L’Italia ha recuperato il gol segnato dall’Albania 23 secondi dopo l’inizio della partita, il più veloce mai segnato nella storia dei campionati europei: l’attaccante albanese Nedim Bajrami è riuscito a intercettare un’avventata rimessa laterale del terzino Federico Dimarco per poi battere Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano italiano. Il pareggio è arrivato all’undicesimo minuto grazie a un colpo di testa di Alessandro Bastoni al termine di uno schema su calcio d’angolo organizzato da Federico Dimarco e Lorenzo Pellegrini. L’Italia è andata in vantaggio pochi minuti dopo, al sedicesimo, con un potente tiro di destro da fuori area di Nicolò Barella.

La nazionale italiana ha controllato il gioco per gran parte della partita, ma dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo non è riuscita a segnare altri gol nonostante un paio di buone occasioni avute con Davide Frattesi, che ha colpito un palo, e Gianluca Scamacca. Nel finale della partita l’Albania ha sfiorato il pareggio con Rey Manaj: Donnarumma ha deviato il suo tiro diretto verso la porta.

Nell’altra partita del girone B disputata oggi la Spagna ha battuto molto nettamente la Croazia per 3-0, in una partita piuttosto spettacolare. È un risultato che all’Italia va bene fino a un certo punto: quasi sicuramente significa che la Croazia si giocherà la qualificazione all’ultima giornata, proprio nella partita contro l’Italia.

Il girone di eliminazione prevede tre partite, al termine del quale passeranno agli ottavi la prima e la seconda classificata, oltre alle quattro migliori terze classificate dei sei gironi. L’Italia giocherà la sua seconda partita giovedì 20 alle 21 contro la Spagna, e la terza e ultima del girone lunedì 24 sempre alle 21 contro la Croazia.