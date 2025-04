Rory McIlroy ha infine vinto il Masters di Augusta, il torneo che gli mancava

Domenica il golfista nordirlandese Rory McIlroy ha vinto il Masters Tournament di Augusta, uno dei quattro Major (cioè i tornei principali) del golf professionistico, che si gioca nell’omonima città della Georgia, negli Stati Uniti. La sua vittoria al Masters era molto attesa: da undici anni gli mancava solo questa per diventare il primo golfista europeo e il sesto di sempre a completare il Career Grand Slam, cioè la vittoria tutti e quattro i Major nel corso della carriera.

McIlroy ha 35 anni ed è considerato uno dei migliori golfisti della sua generazione. Fino a domenica, in carriera aveva vinto numerosi tornei in Europa e negli Stati Uniti, ma non vinceva un Major dal 2014: aveva vinto lo U.S. Open nel 2011, il PGA Championship nel 2012 e nel 2014 e l’Open Championship nel 2014. Il fatto che finora non avesse ancora vinto il Masters di Augusta veniva usato anche come argomento per non tenerlo in considerazione quando si discuteva su chi fosse il migliore di sempre.

Era strano che non lo avesse mai vinto, non solo per il suo talento in generale, ma anche perché in questo torneo ha spesso ottenuto ottimi risultati ed è andato più volte vicino alla vittoria: in sette delle ultime undici partecipazioni per esempio era arrivato tra i primi dieci (su circa cento partecipanti).

Ha perso anche in modi inaspettati e rocamboleschi proprio quando sembrava che potesse vincere. Nel 2022 ci andò molto vicino arrivando secondo, ma la mancata vittoria più clamorosa fu quella del 2011: era già uno dei golfisti più forti al mondo ed era arrivato alla giornata finale del torneo con un vantaggio di quattro colpi (nel golf vince chi riesce a completare tutte le buche del percorso nel minor numero di colpi), ma nel momento decisivo giocò molto male e alla fine non arrivò nemmeno tra i primi dieci.

Anche domenica, quando si è svolta l’ultima giornata del Masters, McIlroy ha nuovamente rischiato di perdere dopo essere stato in vantaggio per gran parte dell’ultimo round. Una serie di errori, in particolare alla buca 13, dove ha fatto cadere la pallina in acqua, ha permesso all’inglese Justin Rose (uno dei favoriti) di recuperare progressivamente il suo svantaggio. Dopo la 18esima e ultima buca, entrambi i golfisti sono arrivati a un punteggio di -11 e hanno dovuto giocare un playoff alla stessa buca (una specie di spareggio): McIlroy alla fine ha vinto il torneo facendo buca in tre colpi, cioè uno in meno di Rose.