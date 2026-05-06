Perugia ha vinto lo Scudetto maschile di pallavolo

Mercoledì sera la Sir Susa Scai Perugia ha vinto il campionato italiano maschile di pallavolo, battendo 3-0 nella serie finale (giocata al meglio delle 5 partite) la Cucine Lube Civitanova. Perugia aveva vinto le prime due partite della serie per 3-0 e 3-1; la terza partita è finita 3-1.

Quella di quest’anno tra Perugia e Civitanova era la sesta serie di finali tra le due squadre, che insieme con Trento (che aveva vinto il campionato nella scorsa stagione) sono le migliori squadre italiane dell’ultimo decennio. Perugia ha vinto dopo aver dominato la stagione regolare, senza mai perdere una partita tra quarti di finale, semifinali e finali. È anche qualificata per le final four della Champions League, torneo di cui è campione in carica, e che finirà il 17 maggio.

Perugia è la squadra del capitano della Nazionale Simone Giannelli, che è considerato uno dei migliori palleggiatori al mondo e riesce a gestire il gioco in maniera varia e imprevedibile, sfruttando con costanza i propri centrali, ma spesso fa anche punti di suo, in battuta o con tocchi di seconda. La squadra comunque ha giocatori forti ed esperti anche tra le riserve, come lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa e il centrale argentino Agustin Loser.

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