La Trentino Volley ha vinto lo Scudetto maschile di pallavolo

Mercoledì sera la Trentino Volley, la squadra maschile di pallavolo di Trento, ha vinto la Superlega, il massimo campionato maschile italiano, battendo 3-1 nella serie finale dei playoff Civitanova Marche. Questo è il sesto scudetto della storia della Trentino Volley, che è una delle squadre italiane maschili di pallavolo più forti degli ultimi anni: l’anno scorso vinse la Champions League, il principale torneo europeo per club.

Nei playoff di Superlega le squadre si affrontano in serie al meglio delle cinque, in cui cioè passa il turno chi vince per primo tre partite. Nella serie finale Trento aveva vinto nettamente gara 1 e gara 3 per 3-0, mentre aveva perso gara 2. Gara 4, quella che si è giocata mercoledì sera e con cui Trento si è aggiudicata lo Scudetto, è stata molto combattuta: le due squadre sono arrivate al tie-break, un set supplementare che si gioca sul punteggio di 2 set a 2, che Trento ha infine vinto 15 a 9.

Il giocatore più decisivo per Trento è stato lo schiacciatore 22enne Alessandro Michieletto, che gioca anche nella Nazionale italiana ed è uno dei migliori giocatori al mondo. Nella serie finale dei playoff ha vinto come premio di miglior giocatore.