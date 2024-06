Venerdì sera la Germania ha battuto la Scozia per 5 a 1 nella partita inaugurale degli Europei di calcio, che si è giocata all’Allianz Arena di Monaco. A segnare per la Germania sono stati Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, su rigore, Niclas Füllkrug e Emre Can. L’unico gol della Scozia è stato in realtà un autogol del tedesco Antonio Rüdiger.

La Germania, che ospita questa edizione del torneo, è quindi prima nel suo girone, l’A, con l’altra partita tra Ungheria e Svizzera in programma per domani alle 15. L’Italia esordirà domani sera alle 21 contro l’Albania.

