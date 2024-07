L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella ginnastica artistica femminile a squadre

L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella ginnastica artistica a squadre femminile, arrivando dietro solamente alle fortissime ginnaste statunitensi (con cui gareggia anche Simone Biles) e davanti al Brasile, terzo. È stata una vittoria storica: l’unica altra medaglia nelle gare a squadre ottenuta dall’Italia risaleva infatti al 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, e in generale nella ginnastica artistica femminile l’Italia aveva vinto soltanto un’altra medaglia, quella d’argento a Vanessa Ferrari nel corpo libero a Tokyo 2020.

Nella ginnastica artistica a squadre femminili si gareggia in tutti e quattro gli attrezzi: il volteggio, le parallele asimmetriche, la trave e il corpo libero. Per la finale, l’Italia ha schierato Alice D’Amato in tutti gli attrezzi, Manila Esposito nel volteggio, nelle parallele e nel corpo libero; Angela Andreoli nel volteggio, nel corpo libero e nella trave; Elisa Iorio alle parallele e Giorgia Villa alle parallele.