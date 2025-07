Jannik Sinner ha vinto Wimbledon, è il primo italiano di sempre

Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano a vincere Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo: ha battuto in finale il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, per tre set a uno e in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. È stata una partita giocata da entrambi a un livello molto alto, ma equilibrata solo nella fase iniziale: dal secondo set Sinner ha giocato molto meglio ed è stato sempre in controllo degli scambi, del punteggio e infine della partita.

È la vittoria più importante della sua carriera e un risultato storico per lo sport italiano: nelle 137 precedenti edizioni di Wimbledon solo un altro italiano era riuscito ad arrivare in finale nel torneo maschile, Matteo Berrettini nel 2021 (nel femminile ci è riuscita l’anno scorso Jasmine Paolini).

Nel primo set il più preciso è stato sicuramente Alcaraz, che è riuscito a vincerlo in rimonta dopo essere andato in svantaggio per 4-2. L’ultimo punto di Alcaraz del primo set è stato piuttosto spettacolare: Alcaraz con una scivolata ha tenuto in gioco palla molto angolata di Sinner, vincendo poi con un grande rovescio a una mano.

Dal secondo set, Sinner ha notevolmente alzato il livello del suo gioco migliorando in particolare nella prima palla di servizio (cioè il il primo dei due tentativi concessi per iniziare lo scambio, solitamente quello più potente e veloce). Se eseguito correttamente, può mettere in difficoltà l’avversario e offrire un notevole vantaggio a chi è al servizio.

Sinner è così riuscito a ribaltare il momentaneo svantaggio di 1-0 e a vincere tre set di fila (e quindi la partita, che si giocava al meglio dei cinque) grazie a colpi aggressivi, veloci e profondi. È stato particolarmente efficace da fondo campo, dove ha spesso costretto Alcaraz sulla difensiva, impedendogli di prendere l’iniziativa negli scambi più lunghi.

Nel secondo set Sinner ha fatto una mossa spettacolare, colpendo la palla tra le gambe

Sinner è il tennista al primo posto della classifica mondiale e questa è stata la sua quarta vittoria in un Grande Slam, dopo aver vinto l’Australian Open nel 2024 e nel 2025 e lo U.S. Open nel 2024.

La sua rivalità con Alcaraz è la più importante del tennis contemporaneo ed è probabile che lo sarà ancora a lungo: lui è il numero 1 al mondo e ha 23 anni, mentre Alcaraz, che è il numero due, ne ha 22. I due si conoscono bene e hanno un modo di giocare che rende gli scambi tra loro molto avvincenti, con ritmi altissimi e in questo momento insostenibili per qualunque altro tennista. Dal gennaio del 2024 hanno vinto tutti i tornei del Grande Slam che sono stati giocati: Sinner ne ha vinti quattro, Alcaraz tre.

Questa era la seconda volta che si incontravano in una finale di un Grande Slam. La prima era avvenuta il mese scorso nella finale del Roland Garros, quando avevano giocato una delle partite più spettacolari nella storia del tennis: lo spagnolo aveva vinto in 5 set dopo essere stato sotto di due set (e dopo che Sinner aveva avuto tre match point).

Anche per questo motivo, questa finale era particolarmente attesa. E pur essendo durata molto meno di quella del Roland Garros, è stato comunque un incontro che non ha deluso le aspettative e dove a fare la differenza non sono stati grandi errori, ma piccoli dettagli.

Alcaraz, poi, era in un eccezionale momento di forma e batterlo era tutt’altro che scontato: prima di perdere questa finale aveva vinto 24 partite consecutive (non perdeva, cioè, dal 20 aprile) ed era la terza volta di fila che raggiungeva la finale di Wimbledon.

