Dove vedere la finale di Wimbledon Sinner-Alcaraz

Il tennista italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz giocheranno oggi pomeriggio dalle 17 la finale maschile di Wimbledon, il più prestigioso torneo del tennis mondiale. Sinner e Alcaraz hanno rispettivamente 23 e 22 anni e sono il numero 1 e il numero 2 al mondo: la loro è la rivalità più importante del tennis contemporaneo ed è probabile che lo sarà ancora a lungo. L’ultima volta che si sono affrontati, il mese scorso nella finale del Roland Garros, hanno giocato una delle partite più spettacolari nella storia del tennis, vinta dallo spagnolo per 3 set a 2. Era la prima volta che si affrontavano in una finale del Grande Slam, come vengono chiamati i quattro tornei più importanti del tennis.

Per Sinner questa è la prima finale a Wimbledon. È anche la terza di sempre per un italiano: ci erano già arrivati nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Sinner potrebbe quindi diventare il primo italiano a vincere il torneo. Alcaraz, invece, è alla sua terza finale consecutiva a Wimbledon e non ne ha mai persa una.

Dove vedere Sinner-Alcaraz

La finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz inizierà alle 17 e verrà trasmessa in diretta su TV8, il canale in chiaro di Sky, anche in streaming qui. Gli abbonati a Sky potranno seguirla sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213) o in streaming sulle piattaforme online Sky Go. La partita si potrà vedere anche su Now, il servizio di streaming dei contenuti di Sky slegato dall’abbonamento televisivo: per farlo bisogna avere attivo il “Pass Sport”, che costa 24,99 euro al mese (o 14,99 euro al mese per 12 mesi bloccati).