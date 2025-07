L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei femminili di calcio dopo aver battuto 2-1 la Norvegia nel primo dei quattro quarti di finale della competizione, giocato mercoledì sera a Ginevra, in Svizzera. Era dal 1997 (anno in cui perse in finale contro la Germania) che l’Italia non raggiungeva le semifinali agli Europei femminili di calcio.

La partita si giocava a Ginevra davanti a quasi 25mila spettatori e lo stadio era pieno, come quasi sempre in questi Europei. È stata una gara molto equilibrata: l’Italia ha cominciato molto bene, attaccando con coraggio la Norvegia senza subire la maggiore fisicità delle avversarie. L’Italia è passata in vantaggio al 50esimo con un gol di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus, su assist di Sofia Cantore. La Norvegia ha pareggiato al 66esimo con Ada Hegerberg, che solo cinque minuti prima aveva sbagliato un calcio di rigore.

Dopo il pareggio, la Norvegia ha preso l’iniziativa e ha attaccato con continuità. L’Italia ha faticato a contenere le avversarie e ha subito il loro ritmo, ma proprio quando sembrava che la partita si stesse avviando verso il pareggio è arrivato il secondo gol: ancora Girelli, ancora su assist di Cantore, con un colpo di testa preciso a un minuto dalla fine.

La vittoria contro la Norvegia – che era arrivata ai quarti dopo aver vinto tutte le partite del suo girone, contro Svizzera, Finlandia e Islanda – è un ulteriore segno dei recenti progressi fatti dall’Italia, che dopo aver fatto bene ai Mondiali nel 2019 (dove arrivò a sorpresa ai quarti di finale) aveva avuto alcuni anni di risultati piuttosto negativi.

L’Italia, che dal settembre del 2023 è allenata da Andrea Soncin, affronterà ora la vincente della semifinale di giovedì sera tra Svezia e Inghilterra, due tra le migliori nazionali a livello mondiale, rispettivamente al sesto e al quinto posto del ranking FIFA (l’organizzazione che regola e governa il calcio mondiale) in cui l’Italia è al 13° posto e la Norvegia al 16°. La semifinale si giocherà, sempre a Ginevra, martedì 22 luglio.

Prima dell’arrivo di Soncin, l’Italia era arrivata ultima – con un solo punto – nel suo girone agli Europei del 2022 e nel 2023 era stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso due partite su tre. Il magazine sportivo The Athletic aveva definito l’Italia femminile «la più grande delusione» nel calcio femminile europeo degli ultimi anni.

