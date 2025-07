Le foto degli stadi agli Europei femminili di calcio, pieni

Si stanno giocando da mercoledì scorso gli Europei femminili di calcio in Svizzera. L’Italia ha vinto la prima partita del girone, 1-0 contro il Belgio, e lunedì alle 21 gioca contro il Portogallo. Finora c’è stata un’eccellente partecipazione da parte del pubblico: quasi tutte le partite si stanno giocando in stadi pieni, e ci sono tantissimi tifosi e tifose arrivati da ogni parte d’Europa per sostenere la propria nazionale con cori, bandiere e magliette. Già prima che cominciassero gli Europei 22 partite erano sold-out, con il 35 per cento dei biglietti acquistato da tifosi stranieri. Ne sono già stati venduti oltre 600mila in tutto, sui circa 720mila disponibili. È un record, visto che nella precedente edizione, quella del 2022 in Inghilterra, gli spettatori complessivi furono circa 575mila, ed è notevole perché dimostra la costante crescita di interesse per le partite femminili di calcio in diversi paesi europei (anche se l’Italia in questo non è tra i primi).

