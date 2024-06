La ginnasta italiana Vanessa Ferrari ha detto che non potrà partecipare alle Olimpiadi di quest’anno

L’atleta di ginnastica artistica Vanessa Ferrari, la più famosa ed esperta tra le italiane in attività nel suo sport, ha scritto sui suoi canali social che dovrà rinunciare a partecipare alle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il prossimo luglio. Ha spiegato che il motivo è che in palestra «nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto» e che «mancando meno di un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare».

Vanessa Ferrari ha 33 anni, un’età considerata piuttosto avanzata per la media delle atlete di ginnastica artistica: aveva vinto la sua prima medaglia olimpica nel 2021, un argento per il corpo libero, quando aveva comunque trent’anni ed era ai suoi quarti giochi olimpici. Negli scorsi anni aveva avuto vari infortuni, e ha fatto sapere che anche in questi ultimi mesi aveva avuto alcuni malesseri e «il fisico non ha retto».