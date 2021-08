Vanessa Ferrari ha vinto l’argento nel corpo libero

La ginnasta italiana Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia d’argento nel corpo libero alla sua quarta e ultima Olimpiade in carriera. Ferrari ha ottenuto un punteggio di 14.200, il secondo più alto della prova dopo il 14.366 della statunitense Jade Carey, medaglia d’oro. Il bronzo è andato a pari merito alla giapponese Mai Murakami e alla russa Angelina Melnikova. Alla prova non ha partecipato Simone Biles, la campionessa in carica, come comunicato sabato dalla federazione americana.

A trent’anni Ferrari è la ginnasta italiana più famosa e anche più esperta in attività. Nel 2006 — a soli sedici anni — fu campionessa mondiale nel concorso individuale, nel 2007 fu campionessa europea in quello a squadre. Quella vinta oggi è la sua prima medaglia olimpica in carriera. La scorsa settimana era arrivata quarta nel concorso a squadre. Ferrari ha eseguito la sua prova di oggi sulle note di Con te partirò.

