Una grafica per Rafah è stata condivisa milioni di volte sui social

Martedì è molto circolata sui social network, e in particolare nelle Stories di Instagram, una grafica costruita intorno allo slogan “All Eyes on Rafah”, diventato piuttosto popolare in tutto il mondo nelle ultime settimane e in particolare dopo i bombardamenti israeliani di domenica sera che hanno causato 45 morti fra gli sfollati palestinesi a Rafah. Lo slogan “Occhi puntati su Rafah” è un invito a tenere alta l’attenzione sulla possibile nuova catastrofe umanitaria che un attacco israeliano può causare in un’area in cui si sono rifugiati oltre un milione di civili palestinesi, fuggiti da altre zone della Striscia già bombardate o distrutte.

La grafica martedì sera era stata condivisa oltre 26 milioni di volte, secondo i dati forniti da Instagram. Una particolare funzione, denominata “Tocca a te” e utilizzata per le campagne di mobilitazione o sensibilizzazione, permette di pubblicare la storia sul proprio profilo e di tenere traccia del numero di condivisioni. La grafica indica anche chi è stato il primo a condividerla e rimanda al profilo di un fotografo malese (shahv4012), che aveva già creato alcune grafiche per sostenere la causa palestinese, ma che prima di martedì aveva poche migliaia di follower.