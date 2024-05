La strage di sfollati palestinesi a Rafah

Domenica sera Israele ha compiuto una serie di grossi bombardamenti su Rafah, l’ultima città della Striscia di Gaza che non ha ancora invaso e in cui l’esercito israeliano ha iniziato una graduale offensiva all’inizio di questo mese. I bombardamenti hanno causato un incendio in un accampamento dove si trovano migliaia di civili palestinesi sfollati: almeno 35 sono stati uccisi, secondo quanto detto dalla Mezzaluna Rossa palestinese, l’equivalente della Croce Rossa per i paesi islamici.

L’esercito israeliano ha detto che i bombardamenti hanno avuto come obiettivo un complesso usato dai miliziani di Hamas: ha aggiunto che nell’attacco sono stati uccisi due leader dell’organizzazione, Yassin Rabia e Khaled Nagar.

A proposito dell’incendio nell’accampamento e dell’uccisione dei civili palestinesi, l’esercito ha detto di esserne al corrente e ha fatto sapere che quanto accaduto sarà oggetti di indagini, ma ha specificato di aver compiuto l’attacco con «armi di precisione» per colpire solo il complesso che sarebbe stato usato da Hamas.

L’accampamento si trova nel quartiere di Tal al Sultan, nel nord-ovest di Rafah, in una zona lontana da quella in cui nelle ultime settimane si sono concentrate le operazioni militari israeliane. È una zona che l’esercito di Israele aveva designato come “area umanitaria”, e in cui aveva detto ai civili palestinesi di andare per trovare riparo in vista di una possibile invasione di Rafah.

Sui social network circolano molti video che mostrano l’incendio nell’accampamento e decine di morti e feriti: un testimone ha raccontato all’agenzia di stampa Reuters che «gli attacchi aerei hanno bruciato le tende, che si stanno sciogliendo, come anche i corpi delle persone». Un altro testimone, Fadi Dukhan, ha detto che domenica sera era appoggiato alla porta di una casa quando ha sentito un’esplosione. «Improvvisamente abbiamo sentito il suono di un missile. Siamo scappati e abbiamo trovato la strada coperta di fumo. Non abbiamo visto più nulla», ha detto a Reuters.

I bombardamenti israeliani sono stati compiuti poche ore dopo che Hamas domenica aveva lanciato alcuni razzi verso Tel Aviv, in Israele, per la prima volta in circa quattro mesi. I razzi di Hamas non avevano causato danni rilevanti e non ci sono notizie di feriti. I bombardamenti israeliani sono inoltre i primi contro Rafah dopo che venerdì la Corte internazionale di giustizia (ICJ), il più importante tribunale delle Nazioni Unite, aveva ordinato a Israele di fermare l’attacco alla città.

I giudici della Corte avevano definito la situazione a Rafah «disastrosa» e avevano detto che le catastrofiche condizioni di vita della popolazione sono «ulteriormente peggiorate», in particolare per la prolungata e diffusa privazione di cibo. Le richieste della Corte internazionale di giustizia sono in teoria vincolanti, ma la Corte non ha davvero mezzi per farle rispettare.

– Leggi anche: Cosa si mangia a Gaza se non c’è niente da mangiare