Hamas ha lanciato razzi verso Tel Aviv per la prima volta in circa quattro mesi

Hamas ha lanciato alcuni razzi verso Tel Aviv in Israele per la prima volta in circa quattro mesi. L’esercito israeliano ha comunicato di avere rilevato il lancio di almeno otto razzi dalla zona di Rafah nella parte meridionale della Striscia di Gaza, riuscendo a intercettarne diversi. Poco dopo l’annuncio del lancio da parte di Hamas, a Tel Aviv e in altre città dell’area centrale di Israele erano suonate le sirene per avvisare la popolazione di un imminente attacco. A Rafah l’esercito israeliano sta conducendo da giorni un’intensa operazione militare. Al momento non ci sono notizie di persone morte o ferite.