Nella notte tra lunedì e martedì l’esercito israeliano ha preso il controllo del lato palestinese del varco di Rafah, importante confine via terra che collega la Striscia all’Egitto e che nei mesi scorsi era stato il principale punto di passaggio degli aiuti umanitari verso la Striscia.

Non è ancora chiara la portata dell’operazione militare, e se sia l’inizio di una più ampia invasione della città. L’esercito israeliano per ora si è limitato a dire di avere stabilito un centro operativo sul lato palestinese del varco e di avere già svolto alcune operazioni militari nell’area contro strutture e miliziani di Hamas. Ha aggiunto che le sue forze di terra e di aria stanno operando nei quartieri orientali di Rafah, quelli che Israele aveva ordinato ai civili palestinesi di evacuare lunedì sera. Per il momento non si hanno altre informazioni.

Di una possibile invasione di Rafah si parla da settimane, ma Israele aveva rimandato l’operazione presumibilmente per la pressione esercitata dai suoi alleati, in particolare gli Stati Uniti, preoccupati tra le altre cose per le possibili gravi conseguenze sulla popolazione civile: nei mesi scorsi a Rafah si erano infatti rifugiati circa 1,4 milioni di civili in fuga dalle altre città della Striscia, già invase e bombardate da Israele.

Lunedì sera era stata diffusa la notizia che Hamas aveva accettato una proposta fatta da Egitto e Qatar per un cessate il fuoco nella Striscia: la proposta però non è stata accettata dal governo di Israele, che l’ha considerata inadeguata. Martedì dovrebbero riprendere i negoziati tra le parti per una tregua, ma non è chiaro se sarà possibile fermare la probabile invasione di Rafah, o se come sembra il governo israeliano andrà avanti per la sua strada per raggiungere il suo obiettivo militare dichiarato fin dalle prime fasi di guerra, cioè la distruzione di Hamas.