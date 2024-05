Israele ha chiuso il varco di Kerem Shalom con la Striscia di Gaza dopo il lancio di alcuni razzi

Israele ha chiuso il varco di Kerem Shalom, che divide la Striscia di Gaza e il territorio israeliano, dopo che alcuni razzi sono stati lanciati nella direzione del varco dalla città di Rafah. Il Jerusalem Post scrive che almeno dieci persone sono state ferite nell’attacco, e il gruppo radicale palestinese Hamas ha rivendicato il lancio di razzi. Al momento Israele non ha ancora compiuto alcuna ritorsione. L’attacco è avvenuto poche ore dopo la ripresa dei negoziati fra Israele e Hamas al Cairo, in Egitto, per un cessate il fuoco nella Striscia.

Il varco, che si trova nel sud-est del territorio, era uno dei pochi punti da cui era possibile far entrare aiuti umanitari dentro alla Striscia. Si trova vicino al confine tra Egitto e Israele, a pochi chilometri da quello di Rafah, ed è stato chiuso per varie settimane tra ottobre e dicembre prima di essere riaperto.