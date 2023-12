Domenica per la prima volta dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza Israele ha riaperto il varco di Kerem Shalom, nel sud-est del territorio, per permettere l’ingresso di camion con aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Il varco si trova vicino al confine tra Egitto e Israele, a pochi chilometri da quello di Rafah, l’unico che era stato riaperto durante il conflitto: era rimasto chiuso dallo scorso 7 ottobre, il giorno dei feroci attacchi compiuti dal gruppo radicale palestinese Hamas contro la popolazione israeliana. Nonostante questa concessione, gli attacchi israeliani nella Striscia stanno proseguendo.

La riapertura del varco di Kerem Shalom è stata confermata sia da un funzionario israeliano sia da un ufficiale di frontiera palestinese, così come da due collaboratori della Mezzaluna Rossa egiziana, l’equivalente della Croce Rossa del paese, che ne hanno parlato con Reuters. Il Cogat, cioè la divisione dell’esercito israeliano che gestisce i movimenti tra Gaza e Israele, ha detto che domenica sono stati ispezionati e fatti entrare nella Striscia 201 camion di aiuti umanitari: 122 transitati dal varco di Rafah e 79 da Kerem Shalom, il passaggio dal quale prima dell’inizio della guerra transitava circa il 60 per cento dei prodotti diretti da Israele verso la Striscia.

Alcune immagini circolate sui social network e fotografie diffuse dalle agenzie di stampa intanto mostrano gruppi di persone rincorrere, fermare e assaltare i camion che trasportavano pacchi di aiuti (solitamente acqua, cibo e medicinali) a Rafah. Altre mostrano invece uomini armati e con il volto coperto, seduti in cima ai camion, che secondo alcuni media israeliani sarebbero membri di Hamas.

More images of chaos emerge from Gaza, as dozens of people are seen looting an aid truck moments after it entered the strip via the Rafah crossing.

📽️@AP pic.twitter.com/DR6rDhLNzo

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) December 17, 2023