Israele ha ordinato l’evacuazione della parte orientale di Rafah

Lunedì mattina l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione delle aree orientali di Rafah, l’ultima città nel sud della Striscia di Gaza in cui i soldati israeliani non sono ancora entrati e dove si sono rifugiati circa 1,4 milioni di civili palestinesi. L’esercito ha avvertito gli abitanti attraverso volantini lanciati dagli aerei militari: ha detto loro di andare verso altre zone della Striscia di Gaza, dove nei giorni scorsi erano stati allestiti rifugi temporanei. Si stima che nella parte est di Rafah abitino circa 100mila persone.

Nei volantini l’esercito ha detto che sta per compiere un’operazione militare contro i miliziani di Hamas che opererebbero nella zona, e ha avvertito la popolazione di non andare verso i confini con Israele ed Egitto. L’ordine di evacuazione potrebbe quindi essere la fase preparatoria dell’invasione della città, che il governo israeliano sta preparando da settimane e che era stata più volte posticipata per la pressione degli alleati internazionali di Israele.

Le organizzazioni internazionali e gli alleati di Israele, tra cui gli Stati Uniti, si sono sempre opposti a un attacco militare nella zona a causa delle gravi conseguenze che potrebbe subire la popolazione civile. Governo ed esercito israeliani invece ritengono che a Rafah abbiano trovato rifugio anche i militanti di Hamas ancora attivi, oltre che i civili palestinesi fuggiti da altre città della Striscia.

I preparativi per l’invasione via terra di Rafah sono in corso da settimane: alcune immagini satellitari mostrano che Israele ha preparato una tendopoli in cui trasferire gli abitanti della città prima dell’incursione.