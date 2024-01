È morto Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale di calcio nonché il giocatore più famoso nella storia del Cagliari, per cui giocò per tredici anni tra gli anni Sessanta e Settanta. Riva aveva 79 anni ed era stato ricoverato domenica nel reparto di cardiologia dell’ospedale San Michele di Cagliari, la città in cui viveva: aveva una sindrome coronarica acuta e doveva essere sottoposto a una serie di controlli in vista di un intervento al cuore.

In una conferenza stampa fatta poco dopo la sua morte, i medici hanno detto che Riva ha avuto un arresto cardiaco. Al momento del ricovero le sue condizioni sembravano stabili: Riva aveva deciso di attendere a sottoporsi all’intervento di angioplastica coronaria consigliato dai medici, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate nella serata di lunedì. È morto poco dopo le 19.

Riva, Luigi Riva alla nascita, era considerato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio: nel 1999 la rivista specializzata World Soccer lo collocò al 72esimo posto nella classifica dei migliori calciatori del Ventesimo secolo. Nel 1970 il giornalista sportivo Gianni Brera lo soprannominò “Rombo di tuono”, come viene spesso chiamato ancora oggi. Giocò con la Nazionale italiana tra il 1965 e il 1974, segnando 35 gol su 42 presenze totali: un record a cui ancora oggi nessun giocatore italiano è riuscito ad avvicinarsi. Nel 1968 fu uno dei giocatori più importanti della nazionale che vinse i suoi primi Europei, giocati proprio in Italia: Riva segnò il primo dei gol con cui l’Italia vinse per 2-0 la finale contro la Jugoslavia.

Nel 1970 fu di gran lunga il giocatore più importante, decisivo e rappresentativo del primo e unico Scudetto vinto dal Cagliari, squadra di cui è tuttora considerato il calciatore più forte di sempre. Nel 2005 la maglia numero 11, quella con cui giocava Riva, venne ufficialmente “ritirata” dal Cagliari: è una tradizione praticata da diverse squadre in occasione considerate speciali, che in sostanza impedisce a qualunque giocatore in futuro di usare quel numero perché considerato legato a un solo giocatore molto importante.

Dal 2019 Riva era presidente onorario della squadra, nomina che aveva cominciato a ricoprire in occasione dell’anno del centenario del Cagliari e a cinquant’anni dalla stagione di Serie A della vittoria dello Scudetto (quella 1969-70).

Riva era nato il 7 novembre del 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese. La madre era una casalinga, il padre era morto quando Riva aveva 9 anni in un incidente in fabbrica. Cominciò a giocare a 16 anni nella squadra locale Laveno Mombello, per poi entrare nel Legnano, in serie C, nel 1962, a diciotto anni. Riva passò al Cagliari nel 1963, a diciannove anni, e ci restò fino al 1977.

