Le partite della sedicesima giornata di Serie A

La sedicesima giornata di Serie A maschile di calcio inizia venerdì 13 dicembre e finisce lunedì 16 con una delle partite più attese, quella tra Lazio e Inter, due delle squadre che stanno andando meglio in campionato. Sabato giocano l’Atalanta (fuori casa contro il Cagliari), il Napoli (fuori casa contro l’Udinese) e la Juventus (in casa contro il Venezia), mentre il Milan gioca domenica sera contro il Genoa, in una partita durante la quale festeggerà i 125 anni dalla fondazione del club. Domenica alle 15 c’è Bologna-Fiorentina.

Venerdì 13 dicembre

ore 20:45

Empoli-Torino [DAZN, Sky]

Sabato 14 dicembre

ore 15

Cagliari-Atalanta [DAZN]

ore 18

Udinese-Napoli [DAZN]

ore 20:45

Juventus-Venezia [DAZN, Sky]

Domenica 15 dicembre

ore 12:30

Lecce-Monza [DAZN]

ore 15

Bologna-Fiorentina [DAZN]

Parma-Verona [DAZN]

ore 18

Como-Roma [DAZN, Sky]

ore 20:45

Milan-Genoa [DAZN]

Lunedì 16 dicembre

ore 20:45

Lazio-Inter [DAZN]

La classifica:

Atalanta 34

Napoli 32

Inter 31

Fiorentina 31

Lazio 31

Juventus 27

Milan 22

Bologna 22

Empoli 19

Udinese 17

Roma 16

Torino 16

Parma 15

Genoa 15

Cagliari 14

Lecce 13

Como 12

Verona 12

Monza 10

Venezia 9