Gigi Riva è il nuovo presidente onorario del Cagliari

La squadra di calcio del Cagliari ha nominato Gigi Riva suo nuovo presidente onorario, come aveva anticipato nei giorni scorsi il proprietario del club, Tommaso Giulini. Riva ha compiuto 75 anni lo scorso novembre ed è il giocatore più famoso nella storia del Cagliari, per cui giocò per tredici anni tra gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1970 fu tra i grandi protagonisti della vittoria del primo e unico Scudetto vinto dai sardi. Negli anni Ottanta fu già presidente del club per un breve periodo. Dal 1990 al 2013 è stato infine impegnato con la Nazionale italiana, come dirigente accompagnatore e team manager. La sua nomina a presidente onorario coincide con l’anno del centenario del Cagliari e del cinquantesimo anniversario della vittoria dello Scudetto.