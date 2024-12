Otto record del mondo in sei giorni

La nuotatrice statunitense Gretchen Walsh ha battuto otto record del mondo ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso a Budapest, iniziati martedì e che termineranno domenica sera. In queste competizioni sono stati registrati molti record, ma il numero di primati stabiliti da Walsh resta eccezionale: è riuscita anche a battere due record in due gare disputate a 26 minuti di distanza l’una dall’altra.

I Mondiali in vasca corta sono quelli in cui le gare si tengono in piscine lunghe 25 metri, la metà di quelle olimpiche. Gli stili e le distanze sono di fatto gli stessi delle gare in vasca lunga, ma la tecnica, la preparazione e il modo in cui si nuota sono diversi e assumono più importanza le fasi di virata e subacquea. La virata è il movimento con cui ci si gira e si cambia direzione tra una vasca e l’altra, mentre la subacquea è la fase in cui i nuotatori, dopo essersi spinti sulla parete a fine vasca, avanzano sott’acqua muovendo gambe e braccia prima di emergere e ricominciare a nuotare: spesso la subacquea può essere lunga anche una quindicina di metri.

Walsh ha cominciato a battere record il primo giorno di gare, stabilendo il miglior tempo di sempre per due volte nello stesso giorno nei 50 metri farfalla (24,02 secondi nelle batterie del mattino e 23,94 secondi nelle semifinali serali). Due giorni successivi ha battuto il record nei 100 metri misti, venerdì ne ha stabiliti tre, due nei 100 metri farfalla (53,54 secondi nelle batterie la mattina e 52,87 secondi nelle semifinali la sera). Ventisei minuti dopo il secondo ha gareggiato nei 100 metri misti, fissando un nuovo record. I primati numero 7 e 8 sono arrivati nella finale dei 100 metri farfalla e nelle semifinali dei 50 metri stile libero.

A questi primati si aggiunge quello con la squadra statunitense nella 4×100 stile libero femminile. In tutto Walsh ha vinto quattro medaglie d’oro. Walsh, che ha 21 anni e viene da Nashville, Tennessee, ha commentato: «Sembra proprio che sia il giorno di paga, o meglio una settimana intera di paga».