Il 2021 nelle ricerche su Google

Come ogni anno Google ha realizzato una lista delle cose più cercate sul suo motore di ricerca, nel mondo e nei singoli paesi. Non è una lista delle cose più cercate in assoluto, perché alcune non calano mai e se venissero considerate comparirebbero sempre in cima a ogni classifica (le previsioni del tempo o i risultati delle partite di calcio, per dirne alcune). Per questo motivo, Google mette insieme queste liste inserendo i termini di ricerca che in quest’anno hanno avuto una crescita rilevante rispetto all’anno precedente.

Di seguito abbiamo messo insieme le liste delle cose più cercate in Italia, mentre qui potete trovare quelle più cercate nel mondo. L’anno scorso la gran parte delle ricerche era legata alla pandemia da coronavirus: anche quest’anno ci sono diverse ricerche legate a questo tema, ma ce ne sono molte altre che riflettono il graduale ritorno alla normalità dopo mesi di lockdown.

Parole

Lo scorso anno la parola più cercata era stata coronavirus, come prevedibile. Quest’anno però Google ha deciso di escludere tutte le parole legate alla pandemia dalla classifica di quelle più cercate, e di riservare loro una classifica a parte. Tra tutte le altre la più cercata in assoluto in Italia è stata “Serie A”. È invece solo al secondo posto “Europei”, nonostante la vittoria della nazionale maschile di calcio. Al terzo posto c’è “Classroom”, il software di Google usato nelle scuole italiane per le comunicazioni, le valutazioni e l’assegnazione di compiti, soprattutto nei casi di didattica a distanza (DAD).

Serie A Europei Classroom Raffaella Carrà Champions League Roland Garros Christian Eriksen Wimbledon Green Pass Matteo Berrettini

Personaggi

Al primo posto dei personaggi più cercati su Google nel 2021 c’è il calciatore danese dell’Inter Christian Eriksen, che lo scorso giugno durante una partita degli Europei di calcio ha avuto un arresto cardiaco. Al secondo posto c’è il tennista italiano Matteo Berrettini, che quest’anno è arrivato in finale al torneo di Wimbledon, tra i più prestigiosi al mondo, dove ha perso contro il serbo Novak Djokovic.

È invece al terzo posto Mario Draghi, che da febbraio è presidente del Consiglio dei ministri. Al quarto posto c’è il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma, passato in estate dal Milan al Paris Saint-Germain, mentre al quinto ci sono i Måneskin il gruppo musicale italiano che quest’anno ha vinto sia Sanremo che l’Eurovision Song Contest. È solo decimo invece Marcell Jacobs, l’atleta italiano che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia d’oro nel 100 metri maschili e quella nella staffetta 4×100.

Christian Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Gianluigi Donnarumma Måneskin Jannik Sinner Giuseppe Conte Federica Pellegrini Orietta Berti Marcell Jacobs

Addii

Nel 2021 ci sono state molte ricerche relative a personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica che sono morti quest’anno. La persona più cercata è stata Raffaella Carrà, una delle più note cantanti e conduttrici italiane, morta il 5 luglio. Al secondo posto c’è Michele Merlo, il cantante italiano noto per aver partecipato nel 2017 ad Amici, morto a giugno a 28 per una leucemia. Il terzo personaggio più cercato è stato invece il cantautore Franco Battiato, morto a maggio a 76 anni. Nello stesso mese è morto anche il decimo classificato, forse il meno conosciuto: il cantante e modello britannico Nick Kamen.

Raffaella Carrà Michele Merlo Franco Battiato Gino Strada Carla Fracci Libero de Rienzo Rossano Rubiconi Milva Principe Filippo Nick Kamen

COVID-19

Per quanto riguarda i termini e ke formule legati alla pandemia da coronavirus, il più cercato è stato prevedibilmente il Green Pass, il certificato introdotto in Italia quest’estate per accedere a diversi luoghi pubblici, seguito dalla prenotazione per il vaccino. Al terzo posto c’è “Astrazeneca”, uno dei vaccini contro il coronavirus su cui si è discusso molto per via di alcuni casi di trombosi verificatisi in casi molto rari dopo la somministrazione.

Green pass Prenota il vaccino anti-Covid Astrazeneca Covid oggi Coprifuoco Zona arancione Prenotazione vaccino toscana Autocertificazione marzo 2021 Il piemonte ti vaccina Prenotazione vaccino Lombardia

Eventi

Gli eventi più cercati nel 2021 sono quasi tutti sportivi: fanno eccezione solo il Festival di Sanremo, al settimo posto, e il Black Friday, al nono.

Serie A Europei Champions League Roland Garros Wimbledon Olimpiadi Sanremo 2021 NBA Black Friday Superlega 2021

Come fare…?

Come ogni anno questa categoria riserva alcune delle ricerche più curiose. Al primo posto c’è “come fare lo SPID”, uno strumento diventato utilissimo nell’ultimo anno, soprattutto per ottenere il Green Pass (che è invece al secondo posto). Seguono ricerche più particolari come ad esempio “Come fare uno screenshot” sul computer, “come fare il nodo alla cravatta” e “come fare la lavatrice”. Rispetto allo scorso anno, dove il lockdown aveva influenzato notevolmente la classifica, scompaiono i vari “come fare il pane in casa/la pasta/la pizza/il lievito madre”, a cui Google ha dedicato una sezione apposita.

Lo SPID Il Green pass Screenshot su PC Domanda ATA Il cubo di Rubik Backup WhatsApp Il vaccino anti Covid Il nodo alla cravatta Fare un curriculum La lavatrice

Come fare…(in cucina)?

La ricette di cucina più cercata in assoluto è “come fare la pizza in casa”, mentre tra le prime dieci non compare più “come fare il pane”, che nel 2020 era stata tra le ricerche più comuni in Italia. Se volete sapere se ha senso comprare un forno elettrico per fare la pizza in casa, ne abbiamo provato uno, per vedere se la pizza viene davvero buona “come al ristorante”.

La pizza in casa Il pesto in casa La besciamella La conserva di pomodoro Il sushi in casa Le uova sode Il porridge Il brodo di carne I ravioli in casa Le uova strapazzate

Cosa significa…?

In questa classifica al primo posto c’è il “DDL Zan”, il disegno di legge contro l’omotransfobia, accantonato dal Senato. Il disegno di legge avrebbe modificato la cosiddetta “legge Mancino” inserendo accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (già contemplate) anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Al secondo posto c’è poi la “zona rossa rafforzata”, che era stata introdotta all’inizio dell’anno per le regioni con la situazione di rischio epidemiologico peggiore.

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico Rdw alto LOL Ce 2163 ffp2 Voto intermedio Mchc basso

Perché…?

In questa categoria, come accaduto spesso negli anni scorsi, le domande degli italiani cercate attraverso Google sono sempre molto varie, e spaziano dalla politica, allo sport a cose decisamente più strane. Si va dal perché delle dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio, all’immancabile “perché non funziona WhatsApp”. Ci si chiede anche perché i talebani hanno riconquistato Kabul, in Afghanistan, perché il calciatore Lionel Messi ha lasciato il Barcellona, e un più improbabile “perché i cani leccano”. A questa non abbiamo una risposta, sinceramente, ma comunque vi consigliamo di non farvi leccare eccessivamente la faccia.

Conte si dimette Non funziona whatsapp Gli inglesi hanno tolto la medaglia Si festeggia 8 marzo Israele attacca Gaza Il principe Filippo non è re I talebani sono entrati a kabul Messi va via dal barcellona I cani leccano l’italia non si inginocchia

Come…?

La categoria dei “come” è dominata da ricerche relative alla pandemia da coronavirus, e alle misure decise dal governo per incentivare la ripresa economica. C’è solo un’eccezione, “Come finisce Masha e Orso”, la serie animata russa iniziata nel 2009. Anche in questo caso non c’è una risposta, visto che la serie non è ancora finita.