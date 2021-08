Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri

Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo, arrivando primo con un tempo di 9,80 secondi e stabilendo un nuovo record europeo: è il primo italiano di sempre a vincere una medaglia nei 100 metri piani, ed era già stato il primo di sempre a raggiungere la finale olimpica in questa disciplina. Alle 12:30 di oggi si era qualificato per la finale in una semifinale eccezionale in cui era arrivato terzo con un tempo di 9,84 secondi, nuovo record europeo (che non veniva superato dal 2004), battuto nuovamente da lui stesso nella finale.

Jacobs ha corso contro il cinese Bingtian Su, l’americano Ronnie Baker, il sudafricano Akani Simbine, l’americano Fred Kerley, il britannico Zharnel Hughes, il canadese Andre De Grasse ed il nigeriano Enoch Adegoke. Sabato, nelle batterie di qualificazione, aveva già stabilito un nuovo record italiano (rimasto valido fino alla sua semifinale di oggi) correndo in 9,94 secondi.

Jacobs ha 26 anni ed è nato a El Paso, negli Stati Uniti, da padre statunitense e madre italiana, ma vive in Italia fin da quando aveva un mese. Ha iniziato a praticare atletica leggera a 10 anni, gareggiando sia nella velocità che nel salto in lungo. Nel 2015 aveva stabilito il record italiano nel salto in lungo indoor e avrebbe voluto partecipare in questa disciplina alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, ma aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio.

