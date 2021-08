Chi è Marcell Jacobs

Marcell Jacobs è il primo atleta italiano di sempre a raggiungere una finale olimpica nei 100 metri: domenica, durante le semifinali, ha corso in 9,84 secondi arrivando terzo, qualificandosi per la finale e stabilendo il nuovo record europeo, che resisteva dal 2004.

Nato a El Paso, negli Stati Uniti, da padre texano e madre italiana, ha 26 anni e vive a Desenzano sul Garda (Brescia). Dopo anni dedicati principalmente al salto in lungo, con risultati buoni ma non eccellenti, da quando si è spostato sui 100 metri è diventato uno dei migliori velocisti europei.

Durante i lockdown degli ultimi mesi aveva continuato ad allenarsi nonostante la chiusura degli impianti grazie a un suo vicino di casa, che anni fa si era fatto costruire una pista da 90 metri nel giardino. Di recente ha avuto un piccolo infortunio muscolare.

Due mesi fa aveva corso i 100 metri in 9 secondi e 95 centesimi ottenendo il nuovo record italiano al Meeting internazionale di Savona, nonché il sesto miglior tempo stagionale al mondo, e diventando anche il secondo velocista italiano a scendere sotto i 10 secondi dopo Filippo Tortu, che invece sembra in una fase calante e nella semifinale di oggi non è riuscito a qualificarsi in una serie piuttosto complicata.

Dopo il record di Savona, Jacobs si era ulteriormente migliorato al primo turno in queste Olimpiadi arrivando primo nella sua batteria e correndo in 9,94 secondi, quello che fino alle semifinali di oggi era il nuovo record italiano.

