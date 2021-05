Marcell Jacobs ha battuto il record italiano di Filippo Tortu sui 100 metri

Il velocista italiano Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9.95 secondi nelle batterie del Meeting di Savona: ha stabilito così il nuovo record italiano della specialità battendo il precedente di 9.99 stabilito da Filippo Tortu nel 2018 (che allora superò il record di Pietro Mennea, imbattuto dal 1979). Jacobs era particolarmente atteso al Meeting di Savona visti i risultati ottenuti in questa stagione, su tutti l’oro europeo indoor nei 60 metri vinto a marzo in Polonia. Ha 26 anni ed è nato a El Paso, in Texas, da madre italiana e padre statunitense. È cresciuto in Lombardia e finora è stato tre volte campione italiano sui 100 metri.

