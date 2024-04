Il 17enne scacchista indiano Gukesh Dommaraju ha vinto a Toronto, in Canada, il Torneo dei Candidati, l’importante torneo biennale il cui vincitore acquisisce il diritto a sfidare il campione del mondo in carica per il titolo. Alla fine di quest’anno quindi, non si conoscono ancora data e luogo precisi, Gukesh (nell’etnia Telugu, a cui appartiene, le persone vengono chiamate solo con il nome proprio) diventerà il più giovane scacchista di sempre a giocarsi il titolo di campione del mondo. Il record precedente apparteneva all’ex sovietico Garry Kasparov, considerato uno dei migliori scacchisti di sempre. Nel 1984, quando aveva meno di 21 anni, Kasparov vinse il Torneo dei Candidati: nel 1985, a 22 anni, sarebbe poi diventato il più giovane campione del mondo di sempre, un record che ora potrebbe essere superato da Gukesh.

Il 17enne indiano sfiderà per il titolo di campione del mondo il cinese Ding Liren, in carica dal 30 aprile 2023. Il numero uno del ranking mondiale, il norvegese Magnus Carlsen, lo scorso anno aveva invece rinunciato a difendere il titolo (che deteneva dal 2013) perché, sostanzialmente, era stufo: disse di non aver più stimoli o interesse a farlo. Il risultato di Gukesh è notevole, ma non così sorprendente, perché già da qualche anno viene considerato uno dei più forti e promettenti scacchisti del mondo. Nel 2019, a soli 12 anni, 7 mesi e 17 giorni, diventò “Gran maestro”, il più importante riconoscimento per uno scacchista, assegnato dalla Federazione internazionale degli Scacchi (anche se negli ultimi tempi è diventato sempre più facile ottenerlo e la stessa Federazione lo considera inflazionato).

Nel 2022 vinse la medaglia d’oro individuale (e quella di bronzo a squadre) alle Olimpiadi di scacchi, che quell’anno si tennero a Chennai, la città dell’India in cui Gukesh è nato. Nel settembre del 2023 è entrato nelle prime dieci posizioni del ranking mondiale ed è diventato il primo scacchista indiano della classifica, superando il leggendario Gran maestro Viswanathan Anand, cinque volte vincitore del campionato del mondo. Oggi Gukesh è sesto nel ranking mondiale.

Il tweet di congratulazioni da parte di Viswanathan Anand, probabilmente il miglior scacchista indiano di sempre (almeno per ora)

Al Torneo dei Candidati di Toronto hanno partecipato otto scacchisti, che si sono sfidati su andata e ritorno in un girone all’italiana, in cui cioè tutti affrontano tutti gli avversari per due volte, e alla fine vince chi è primo in classifica generale. Arrivati all’ultimo turno, Gukesh era in testa alla classifica, ma altri tre scacchisti potevano ancora vincere il titolo. Il 17enne ha pareggiato contro lo statunitense Hikaru Nakamura, tra gli scacchisti più popolari al mondo, e anche gli altri due possibili vincitori, l’italo-statunitense Fabiano Caruana e il russo Ian Nepomniachtchi, hanno pareggiato.

Gukesh ha vinto quindi il torneo con 9 punti, arrivati con 5 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta nei 14 incontri (i pareggi danno mezzo punto a entrambi i giocatori); Nakamura, Nepomniachtchi e Caruana, tre dei migliori giocatori al mondo, hanno chiuso tutti a 8,5 punti. Raccontando la sua vittoria, il sito sportivo statunitense ESPN ha scritto che una delle migliori doti di Gukesh è l’eccezionale calma mostrata durante il torneo. Questa capacità di rimanere sempre concentrato sarà molto importante per Gukesh nella sfida contro Ding Liren, perché il campionato del mondo di scacchi si vince al meglio di 14 partite e ciascuna di queste dura generalmente alcune ore.

