Le foto della parata dell’Inter per lo Scudetto

Domenica pomeriggio la squadra di calcio dell’Inter ha festeggiato la vittoria del campionato di Serie A con una parata per le strade di Milano. L’Inter aveva già matematicamente vinto il campionato lunedì scorso, nel derby con il Milan, ma la parata a bordo di due autobus scoperti era stata rimandata di alcuni giorni. La parata è iniziata dopo la partita vinta dall’Inter per 2 a 0 contro il Torino.

Per l’Inter, allenata da Simone Inzaghi, è il ventesimo Scudetto: dall’anno prossimo la squadra potrà quindi avere due stelle sulla maglietta sopra lo stemma della squadra, visto che in Italia per tradizione ogni squadra acquisisce una stella ogni dieci campionati vinti. L’unica altra squadra ad averne più di una è la Juventus (ne ha tre).

