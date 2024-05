L’Atalanta è in finale di Europa League

Caricamento player

Giovedì sera nel ritorno delle semifinali di Europa League, la seconda coppa di calcio europea per importanza, l’Atalanta ha vinto 3-0 contro l’Olympique Marsiglia a Bergamo, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata in Francia, e si è quindi qualificata per la finale. La giocherà contro il Bayer Leverkusen, che sempre giovedì sera ha eliminato la Roma pareggiando in casa 2-2, dopo aver vinto la partita d’andata a Roma (2-0). La finale si giocherà il 22 maggio a Dublino, in Irlanda.

Per l’Atalanta è un risultato storico, dato che è la prima finale della società in una coppa europea. Per la Roma invece sarebbe stata la seconda finale di Europa League consecutiva, dopo quella persa lo scorso anno contro il Siviglia, e la terza finale europea consecutiva, dopo la vittoria in Conference League nel 2022.

Finora il miglior risultato nella storia dell’Atalanta era stata la semifinale della Coppa delle Coppe nel 1987-88: allora l’Atalanta giocava in Serie B nel campionato italiano ma si guadagnò la qualificazione europea arrivando in finale in coppa Italia. Fu eliminata solo dai belgi del Malines che poi avrebbero vinto la coppa. In tempi più recenti era arrivata nel 2020 ai quarti di finale di Champions League, la più importante competizione europea per club, in cui venne eliminata dal Paris Saint-Germain. Anche in Europa League non era mai andata oltre i quarti di finale. Nel corso dell’Europa League di quest’anno aveva battuto nei quarti il Liverpool, una delle squadre più forti d’Europa.

L’Atalanta è allenata dal 2016 da Gian Piero Gasperini, che l’ha trasformata da squadra provinciale il cui obiettivo era la salvezza (cioè cercare di non retrocedere in Serie B) a squadra europea che gioca un calcio moderno e può vincere contro avversarie molto più prestigiose.