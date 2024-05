Le partite della 37ª giornata di Serie A

La 37ª e penultima giornata di Serie A si gioca tra venerdì 17 e lunedì 20 maggio. Venerdì sera c’è Fiorentina-Napoli, due squadre in corsa per l’ottavo posto (che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League). Domenica ci saranno tre partite importanti per le squadre che si stanno giocando la “salvezza”, cioè la permanenza in Serie A: Sassuolo-Cagliari alle 12:30, Monza-Frosinone e Udinese-Empoli alle 15. Lunedì sera si gioca Bologna-Juventus, una partita significativa sia perché le squadre sono terze a parimerito, sia perché da settimane diversi giornali scrivono che l’allenatore del Bologna Thiago Motta è tra i più probabili sostituti di Massimiliano Allegri alla Juventus per la prossima stagione.

Venerdì

20:45

Fiorentina-Napoli [Dazn]

Sabato

18:00

Lecce-Atalanta [Dazn, Sky]

20:45

Torino-Milan [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Sassuolo-Cagliari [Dazn, Sky]

15:00

Monza-Frosinone [Dazn]

Udinese-Empoli [Dazn]

18:00

Inter-Lazio [Dazn]

20:45

Roma-Genoa [Dazn]

Lunedì

18:30

Salernitana-Verona [Dazn]

20:45

Bologna-Juventus [Dazn]

La classifica

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53*

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Empoli 32

Frosinone 32

Sassuolo 29

Salernitana 16**

*una partita in meno

**retrocessa in Serie B

