La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri

La squadra maschile di calcio della Juventus ha comunicato di aver esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri, che quindi non ci sarà per le ultime due partite che mancano alla fine del campionato. La società lo ha deciso due giorni dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della Juventus in finale contro l’Atalanta, per motivi che hanno a che fare con i comportamenti tenuti mercoledì sera da Allegri durante e soprattutto dopo la partita, che «la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta».

Nella partita contro l’Atalanta Allegri prima è stato espulso per delle proteste molto plateali e veementi, poi dopo la fine della partita ha continuato a essere molto nervoso, in particolare insultando e minacciando il direttore del giornale Tuttosport Guido Vaciago. «Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso», gli avrebbe detto, tra le altre cose.

Nonostante avesse ancora un altro anno di contratto, sembrava ormai molto probabile che in estate Allegri sarebbe stato esonerato, perché la Coppa Italia appena vinta è stata l’unico trofeo dal suo ritorno alla Juventus, tre stagioni fa, e soprattutto nel 2024 la squadra è andata molto male. Dopo gli episodi di mercoledì sera, però, la dirigenza ha deciso di anticipare l’esonero. L’allenatore considerato il favorito per succedergli è Thiago Motta, che quest’anno ha portato il Bologna in Champions League e lunedì sera giocherà proprio contro la Juventus.

