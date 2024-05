Massimiliano Allegri contro tutti

Mercoledì sera, negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia vinta 1-0 dalla Juventus contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato espulso per aver protestato in maniera insistente e molto plateale con l’arbitro e i suoi collaboratori. Allegri ha iniziato a protestare quando l’arbitro non ha fischiato quello che, a suo dire, era un fallo in favore della Juventus, al novantacinquesimo minuto.

Erano momenti molto concitati della partita, perché il risultato era ancora in bilico e c’erano stati alcuni episodi discussi, come un rigore chiesto dalla Juventus per un possibile fallo su Dusan Vlahovic (poi non assegnato dall’arbitro). Come accaduto altre volte in passato, Allegri si è tolto la giacca con rabbia, l’ha lanciata per terra ed è andato a parlare in modo aggressivo e molto da vicino con il quarto uomo (l’assistente dell’arbitro che sta a bordo campo). Per questo l’arbitro Fabio Maresca l’ha espulso. Allegri è uscito dal campo slacciandosi bruscamente la cravatta e sbottonandosi la camicia. Gridando «vergogna!» e poi, guardando verso la tribuna, ha chiesto «dov’è Rocchi?», riferendosi a Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale della Serie A.

Anche dopo la fine della partita, chi era presente allo Stadio Olimpico ha detto che Allegri era molto nervoso. In particolare Guido Vaciago, direttore del giornale sportivo torinese Tuttosport, ha raccontato di averlo incontrato nel corridoio che porta alla sala stampa e di essere stato aggredito verbalmente da Allegri.

«Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società», gli avrebbe detto Allegri. E ancora: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale»

Nelle ultime settimane la Juventus è andata piuttosto male, facendo appena 15 punti nelle ultime 15 partite di campionato. Da tempo sui media si parla con regolarità di un possibile esonero di Allegri alla fine della stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto, citando spesso l’attuale allenatore del Bologna Thiago Motta come suo eventuale sostituto. Evidentemente Allegri non ha apprezzato il modo in cui Tuttosport, giornale di riferimento per chi segue la Juventus e il Torino, ha raccontato il momento della Juventus nell’ultimo periodo.