Tre record di atleti italiani al meeting di atletica leggera di Savona

Mercoledì 15 maggio al meeting di atletica leggera di Savona tre atleti italiani si sono distinti particolarmente, battendo due record nazionali e un record mondiale under 20, e confermando l’ottimo momento storico dell’atletica leggera italiana, molto promettente in vista degli Europei di Roma (in programma a giugno) e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi di quest’estate.

Il pesista Leonardo Fabbri, 27 anni, ha battuto il record italiano nel getto del peso con un lancio di 22,95 metri. Il precedente record, di 22,91 metri, resisteva da 37 anni ed era stato battuto nel 1987 da Alessandro Andrei (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984). Fabbri, che ha vinto l’argento ai Mondiali di Budapest nel 2023 e il bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow lo scorso marzo, mercoledì ha lanciato per quattro volte oltre i 22 metri, cioè la misura oltre la quale solitamente un lancio si considera di alto livello. I 22,95 metri sono la miglior misura stagionale nella disciplina a livello mondiale, fino a questo momento, e per questo Fabbri è considerato uno dei maggiori pretendenti per una medaglia alle Olimpiadi nel getto del peso. L’attuale record del mondo è stato fissato dallo statunitense Ryan Crouser, che il 27 maggio 2023 fece 23,56 metri.

La velocista Zaynab Dosso, 24 anni, ha invece battuto il record italiano dei 100 metri piani, correndoli in 11 secondi e 2 centesimi. Dosso era già detentrice del primato con 11,14, ma a pari merito con Manuela Levorato (che li corse nel luglio del 2001), ed è anche la primatista italiana nei 60 metri piani, specialità nella quale ha vinto il bronzo ai recenti Mondiali indoor di Glasgow.

Infine il lunghista Mattia Furlani, 19 anni, considerato uno dei migliori talenti italiani e mondiali nella disciplina, ha battuto il record mondiale under 20 nel salto in lungo, con una misura di 8 metri e 36 centimetri (è suo anche il record mondiale under 20 indoor, 8,34 metri). Furlani ai Mondiali indoor di Glasgow aveva vinto la medaglia d’argento e, sempre a Savona, l’anno scorso saltò 8,44 metri, ma la misura non fu considerata valida per il record perché la velocità del vento a favore superava i 2 metri al secondo (era 2,2: in questi casi il salto vale per la gara in corso, ma non per i record).

