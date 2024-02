Il video del salto con cui Mattia Furlani ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo indoor

Sabato, durante i Campionati Italiani indoor di atletica leggera in corso ad Ancona, Mattia Furlani ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo indoor. Il 19enne di Marino, in provincia di Roma, ha fatto un salto di 8,34 metri, battendo così il record stabilito nel 2007 da Andrew Howe (che detiene ancora il record nazionale outdoor, con 8,47 metri). Con questo salto Furlani ha inoltre stabilito il record mondiale Under 20 indoor.

L'8,31 di Mattia Furlani

✅Record italiano (battuto l'8,30 di Andrew Howe)

✅Record mondiale U20 pic.twitter.com/cIF97DYNWm — Queenatletica (@Queenatletica) February 17, 2024