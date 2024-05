Camila Giorgi e il suo discusso ritiro dal tennis

Sabato, con una storia pubblicata su Instagram, la tennista italiana Camila Giorgi ha confermato la sua decisione di ritirarsi dall’attività agonistica. La notizia del ritiro circolava già dallo scorso 7 maggio, quando il nome di Giorgi era stato inserito nella “Retired Players List” dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency, l’agenzia che si occupa dei controlli antidoping e anticorruzione nel tennis), una lista in cui vengono inseriti i giocatori o le giocatrici che hanno dichiarato la fine della loro carriera da professionisti. Il ritiro era stato poi confermato dalla Federazione italiana di Tennis e Padel (FITP) con un post su X.

Su Instagram Giorgi ha confermato che si ritirerà e che darà informazioni più precise sulla decisione in futuro, e ha chiesto alle persone che la seguono di non fidarsi degli articoli che molti quotidiani italiani le hanno dedicato negli ultimi giorni, che ha definito «fake».

Giorgi faceva riferimento all’indiscrezione, riportata da molte testate italiane, secondo cui il suo ritiro sarebbe dovuto ad alcuni problemi con l’Agenzia delle Entrate, che da mesi cercherebbe di contattarla per notificarle degli atti a seguito di accertamenti fiscali e tributari. In sostanza, secondo i giornali per diversi anni Giorgi non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi, un documento che serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i propri redditi per effettuare il calcolo delle imposte e poi versarle allo Stato.

Secondo quanto ricostruito tra gli altri da Repubblica e dal Corriere della Sera, a metà aprile la Guardia di Finanza avrebbe convocato Giorgi per chiederle di risolvere alcune pendenze, senza però riuscirci. Repubblica ha anche scritto di aver saputo da alcuni vicini di casa di Giorgi (che ha la residenza a Calenzano, in provincia di Firenze) che lei e la sua famiglia non si vedono da settimane. I vicini hanno anche raccontato che, alcuni mesi fa, davanti all’abitazione di Giorgi si sarebbe presentato il furgone di una ditta di traslochi.

Giorgi ha 32 anni, e durante la sua carriera è stata una tennista molto promettente ma molto altalenante: tra le altre cose, è stata la seconda tennista italiana della storia (dopo Flavia Pennetta nel 2014) a vincere un torneo WTA 1000, il più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Prima del ritiro occupava la 116esima posizione nel ranking mondiale femminile della Women’s Tennis Association (WTA), l’associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto il mondo.