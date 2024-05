La tennista marchigiana Camila Giorgi si è ritirata

La tennista marchigiana Camila Giorgi, che è alla 116esima posizione nel ranking mondiale femminile della Women’s Tennis Association (WTA), l’associazione che riunisce le tenniste professioniste di tutto il mondo, si è ritirata. Giorgi, 32 anni, non ha comunicato ufficialmente il suo ritiro, né ha fatto commenti in merito: la notizia è circolata sulla base del fatto che dal 7 maggio risulta tra le giocatrici ritirate sul sito dell’International Tennis Integrity Agency (Itia), l’organizzazione che si occupa della tutela di tenniste e tennisti professionisti a livello mondiale.

Come nota il sito OAsport, nell’elenco dell’Itia sono indicate le atlete che non sono più disponibili per fare i test antidoping, come dalle procedure effettuate quando comunicano il loro ritiro. È probabile che il nome di Giorgi verrà cancellato dal ranking della WTA con l’aggiornamento del 20 maggio, alla conclusione del torneo WTA 1000 di Roma, in programma proprio da mercoledì 8 maggio. La Federazione italiana di Tennis e Padel, preso atto dell’inserimento nella lista, ha fatto sapere che sta cercando di mettersi in contatto con Giorgi per una ulteriore conferma.

Dopo diciotto anni di carriera e quattro titoli vinti, l’ultima partita di Giorgi sarebbe quindi quella dello scorso marzo agli Open di Miami, persa contro la polacca Iga Swiatek, la numero uno nel ranking mondiale. Il suo miglior posizionamento in carriera è stato al 26esimo posto.