Le partite della 35ª giornata di Serie A

La 35esima giornata di Serie A si gioca tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio. Si comincia con la partita tra Torino e Bologna di venerdì alle 20:45, mentre sabato alle 18 l’Inter, che ha già aritmeticamente vinto lo Scudetto, giocherà fuori casa contro il Sassuolo. Domenica ci saranno due partite importanti tra le squadre che giocano per non retrocedere in Serie B (Cagliari-Lecce alle 12:30 e Empoli-Frosinone alle 15). Alla sera, alle 20:45, si giocherà Roma-Juventus.

Venerdì

20:45

Torino-Bologna [Dazn, Sky]

Sabato

18:00

Monza-Lazio [Dazn]

20:45

Sassuolo-Inter [Dazn, Sky]

Domenica

12:30

Cagliari-Lecce [Dazn, Sky]

15:00

Empoli-Frosinone [Dazn]

Verona-Fiorentina [Dazn]

18:00

Milan-Genoa [Dazn]

20:45

Roma-Juventus [Dazn]

Lunedì

18:00

Salernitana-Atalanta [Dazn]

20:45

Udinese-Napoli [Dazn]

La classifica

Inter 89**

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57*

Lazio 55

Napoli 50

Fiorentina 50*

Torino 46

Monza 44

Genoa 39

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15***

*una partita in meno prima di questa giornata

**campione d’Italia

***retrocessa in Serie B