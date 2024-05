Quanto costeranno le Olimpiadi di Parigi 2024

Calcolare il costo complessivo di un’edizione delle Olimpiadi è molto complicato, perché ci sono tante voci di spesa e per alcune non è chiaro se vadano direttamente attribuite all’organizzazione. organizzazione. Le iniziali previsioni di budget però vengono quasi sempre superate. Secondo uno studio della Oxford University, tutte le Olimpiadi dal 1960 al 2016 hanno sforato il budget previsto, mediamente del 172 per cento. Gli autori dello studio, uscito nel 2021 poco prima dei Giochi di Tokyo, hanno definito le Olimpiadi «il megaevento più costoso ospitato da città e paesi» e il superamento medio del budget come «lo sforamento più alto mai registrato per qualsiasi tipo di megaprogetto».

Le Olimpiadi di Parigi, che si terranno quest’estate dal 26 luglio all’11 agosto (dal 28 agosto all’8 settembre ci saranno le Paralimpiadi), saranno molto probabilmente meno costose delle ultime edizioni dei Giochi estivi (Tokyo 2020, Rio de Janeiro 2016, Londra 2012), ma anche in questo caso i costi sono già stati rivisti al rialzo. Nell’ultimo anno e mezzo Parigi ha alzato le previsioni di circa il 30 per cento rispetto al giorno dell’assegnazione, avvenuta il 13 settembre 2017: all’epoca il budget ipotizzato era di 6,8 miliardi di euro, oggi è già arrivato a 8,8 miliardi di euro e dovrebbe salire ancora.

Per fare un confronto, le Olimpiadi di Tokyo (condizionate però dal rinvio di un anno a causa della pandemia e dalla conseguente quasi totale assenza di pubblico nel 2021) dovevano costare circa 7 miliardi e mezzo di euro ma ne costarono quasi 12 secondo il comitato organizzatore, e diversi enti di ricerca stimano un costo complessivo quasi doppio, di circa 25 miliardi di euro. Le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, considerate fallimentari a livello organizzativo e caratterizzate da diversi scandali legati alla corruzione, avevano un budget iniziale di 2,6 miliardi di euro, ma la spesa reale fu di almeno 12 miliardi.

La spesa per organizzare i prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi è divisa tra due grandi enti. Metà la paga il comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici (Cojop), cioè l’istituto creato apposta e incaricato dal comitato olimpico internazionale di organizzare le Olimpiadi. L’altra metà è a carico di Solideo (acronimo francese per Società di consegna delle opere olimpiche), l’azienda partecipata dello stato francese che si occupa delle infrastrutture. Oggi Cojop e Solideo prevedono di spendere circa 4,4 miliardi di euro ciascuno. Gli 8,8 miliardi sarebbero però già stati superati: un mese fa France 24 scriveva che il totale della spesa «è probabile che superi i 10 miliardi di euro».

Secondo una serie di raccomandazioni del Cio, la cosiddetta Agenda 2020+5, a partire dall’anno prossimo le Olimpiadi non dovranno più contare su contributi pubblici diretti. Già a Parigi, il comitato organizzatore dovrebbe ricevere pochissimi soldi dalle istituzioni. Dei 4,4 miliardi che il Cojop intende spendere, 1,4 arriveranno dai biglietti e dai pacchetti di alloggio venduti, 1,24 dalle sponsorizzazioni e 1,2 dal comitato olimpico internazionale (che a sua volta guadagna dalla vendita dei diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni). I restanti 560 milioni rientrano in parte nella voce “altri guadagni” e in parte saranno stanziati dalle istituzioni pubbliche per l’organizzazione delle Paralimpiadi.

Una buona parte delle infrastrutture sarà pagata invece da soldi pubblici, perché Solideo ha già ricevuto quasi 2,3 miliardi di euro dal governo nazionale, e dalle amministrazioni regionale e locale, 542 milioni dei quali sono stati usati per costruire il villaggio olimpico, che dopo aver ospitato gli atleti sarà convertito in immobili pubblici. A differenza di altre Olimpiadi, quelle di Parigi non prevedono la costruzione di tante nuove infrastrutture permanenti, perché saranno utilizzati principalmente impianti già esistenti oppure temporanei (e questo abbasserà l’impatto economico, oltre che quello ambientale). Tra le infrastrutture costruite da zero che resteranno dopo le Olimpiadi, oltre al villaggio olimpico, c’è il nuovo Aquatics Centre, l’impianto che ospiterà le gare di nuoto, la pallanuoto, i tuffi e il nuoto artistico.

In un’intervista data a Le Monde lo scorso 17 aprile, la ministra dello Sport e dei Giochi olimpici e paralimpici Amélie Oudéa-Castéra ha detto che alla fine il contributo pubblico ai Giochi sarà di 2,5 miliardi di euro (circa 2,3 dati a Solideo e 170 milioni dati al comitato organizzatore), definendolo «un investimento utile e sostenibile per il paese». Oudéa-Castéra non ha però considerato altre spese in questo conteggio, come la pubblica sicurezza, che dovrebbe costare circa 320 milioni di euro.

Due mesi fa Pierre Moscovici, presidente della Corte dei conti francese (l’organo che ha il compito di vigilare sui conti pubblici), disse che il contributo pubblico ai Giochi alla fine sarà tra i 3 e i 5 miliardi, quindi potenzialmente anche il doppio dei 2,5 miliardi preventivati dal governo. Tra questi, ci sarà anche il bonus agli impiegati del settore pubblico che lavoreranno durante le Olimpiadi, promesso dal governo dopo le minacce di sciopero.

La ministra Oudéa-Castéra, comunque, ha detto che le Olimpiadi porteranno alla Francia molto più di quanto costeranno, perché l’impatto economico dei Giochi è stato stimato tra i 5,3 e gli 11,4 miliardi. Il beneficio economico reale però è altrettanto difficile da calcolare con esattezza e può essere stabilito con maggior precisione solamente molti anni dopo lo svolgimento delle Olimpiadi. Il Centro per il diritto e l’economia dello sport francese (Cdes) qualche giorno fa ha rivisto al rialzo le stime sull’impatto che aveva fatto in precedenza, stabilendo che le Olimpiadi potrebbero portare a Parigi e alla Francia una cifra tra 6,7 e 11,1 miliardi di euro.