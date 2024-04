Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter

Lunedì sera sono iniziati i festeggiamenti per lo Scudetto vinto dalla squadra di calcio dell’Inter, il ventesimo della sua storia, subito il derby vinto contro il Milan per 2-1 che ha sancito la vittoria del campionato. La squadra e soprattutto i giocatori hanno iniziato a festeggiare già in campo, appena finita la partita, insieme a molti tifosi scesi dagli spalti: si giocava a San Siro, lo stadio condiviso dall’Inter e dal Milan, e anche se in questa occasione era il Milan a giocare in casa c’erano moltissimi tifosi dell’Inter. Poi moltissimi tifosi si sono radunati per festeggiare nelle vie del centro di Milano e in particolare in piazza Duomo, come avviene di solito in queste occasioni.