L’Inter è campione d’Italia

Con la vittoria per 2-1 nel derby contro il Milan di lunedì sera, la squadra di calcio maschile dell’Inter ha vinto il campionato di Serie A con cinque giornate di anticipo (il distacco con la seconda in classifica, proprio il Milan, è di 17 punti, e non può più essere colmato). Per l’Inter, allenata da Simone Inzaghi, è il ventesimo Scudetto: dall’anno prossimo la squadra potrà quindi avere due stelle sulla maglietta sopra lo stemma della squadra, visto che in Italia per tradizione ogni squadra acquisisce una stella ogni dieci campionati vinti.

La vittoria dell’Inter del campionato era ormai attesa da tempo, ma il modo in cui è avvenuta è notevole perché non era mai successo che uno Scudetto si decidesse in un derby di Milano, generalmente la partita più sentita dai tifosi e con un valore simbolico maggiore rispetto alle altre. Contro il Milan l’Inter è passata in vantaggio nel primo tempo con un gol del difensore Francesco Acerbi al 18esimo minuto, poi è andata sul 2-0 al 49esimo con un gol dell’attaccante Marcus Thuram. Il Milan ha segnato il suo unico gol all’80esimo con il difensore Fikayo Tomori ma non è cambiato l’esito della partita. Nei minuti finali ci sono state alcuni scontri piuttosto duri tra alcuni giocatori che hanno portato l’arbitro a tre espulsioni: quelle di Denzel Dumfries per l’Inter, e di Theo Hernandez e Davide Calabria per il Milan.

L’Inter aveva vinto l’ultima volta il campionato nel 2021, quando la squadra era allenata da Antonio Conte. Per Simone Inzaghi è invece il primo Scudetto vinto da allenatore.

Il campionato 2023-2024 è stato sostanzialmente dominato dall’Inter, che è salita al primo posto della classifica alla quarta giornata vincendo il derby di andata per 5-1 e da quel momento è rimasta sempre davanti, staccando la Juventus (a lungo seconda in classifica, prima di essere superata dal Milan) con una vittoria per 1-0 nello scontro diretto di San Siro. Successivamente, con una serie di partite abbastanza eccezionali, l’Inter aveva aumentato il distacco sul Milan e sulla Juventus.

La squadra di Inzaghi è stata la migliore del campionato in ogni aspetto del gioco: è quella che ha segnato più gol e anche quella che ne ha subiti di meno, ma a detta di tutti gli addetti ai lavori ed esperti è stata anche quella che ha giocato il calcio più divertente e spettacolare. L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, sarà con ogni probabilità il capocannoniere di questo campionato, cioè il giocatore con più gol segnati: ne ha fatti finora 23 e difficilmente potrà essere raggiunto da Dusan Vlahovic della Juventus, che ne ha segnati 16.