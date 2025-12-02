Danilo Gallinari si ritira

Si è ritirato a 37 anni Danilo Gallinari, uno dei cestisti italiani più forti di sempre e uno dei pochi ad aver giocato con notevole continuità in NBA, il campionato di basket nordamericano e il più prestigioso del mondo. Ci ha giocato quasi ininterrottamente, dal 2008 al 2024, cambiando molte squadre. All’inizio del 2025, finita la sua carriera in NBA, Gallinari aveva firmato con i Vaqueros de Bayamón, con cui ha vinto pochi mesi fa il campionato portoricano di basket: è stato l’unico titolo della sua carriera.

Negli ultimi vent’anni è stato anche uno dei giocatori di punta della Nazionale italiana. Fu convocato l’ultima volta a settembre, in occasione degli Europei, dove l’Italia fu eliminata agli ottavi di finale contro la Slovenia. Dopo il torneo, in cui giocò poco e apparve visibilmente stanco, aveva annunciato che non avrebbe più giocato con l’Italia.

Figlio di un ex giocatore dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, da professionista Gallinari giocò relativamente poco in Italia. A vent’anni, dopo aver giocato due stagioni eccezionali con l’Olimpia Milano in Serie A, era già considerato un giovane molto promettente negli Stati Uniti e fu preso dai New York Knicks, una delle squadre più prestigiose dell’NBA.

Nonostante numerosi infortuni che non gli permisero mai di esprimere al massimo le proprie enormi potenzialità, Gallinari riuscì a rimanere in NBA per 17 stagioni (nessun cestista italiano ne ha mai fatte di più). Giocò per nove squadre diverse e quella in cui rimase più a lungo furono i Denver Nuggets, dal 2011 al 2017. Fu con loro che, in una partita contro i Dallas Mavericks nel 2015, fece 47 punti in una sola partita, che è ancora un record per un giocatore italiano in NBA.

La stagione migliore di Gallinari, però, fu la 2018-2019, giocata con i Los Angeles Clipper. Quell’anno segnò una media di 19,8 punti a partita e fu il quinto miglior giocatore della lega nel tiro da tre, quello da fuori area.

Sono tutti numeri notevoli e difficilmente replicabili per un giocatore italiano, che dimostrano l’eccezionalità di Danilo Gallinari. Nonostante fosse alto 210 centimetri e facesse l’ala grande (un ruolo in cui di solito si gioca vicino al canestro, sia in attacco che in difesa), è sempre stato un giocatore completo in attacco, nonché bello da vedere: era molto agile, con un buon tiro da tre e aveva una creatività fuori dal comune.

Anche in Nazionale la carriera di Gallinari fu condizionata da numerosi infortuni. Tra il 2006 e il 2025 giocò “solo” 86 partite con l’Italia: per fare un confronto, Marco Belinelli – altro grande talento italiano, ritiratosi anche lui pochi mesi fa – tra il 2006 e il 2019 ne giocò quasi il doppio.