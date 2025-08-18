Marco Belinelli si è ritirato dal basket a 39 anni: è stato l’unico italiano a vincere il titolo NBA, il più importante campionato di basket al mondo, e uno dei migliori giocatori di basket italiani di sempre. L’annuncio del ritiro di Belinelli era atteso da giorni ed è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 18 agosto attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram: «Non è facile dire addio. Ma è il momento» si legge nel testo che accompagna il video. Poche ore prima del video Belinelli aveva pubblicato su Instagram alcune foto personali (per esempio le sue maglie e un canestro casalingo) legate al basket e alla sua carriera.

Nato nel 1986 a San Giovanni in Persiceto, vicino a Bologna, Belinelli iniziò a giocare nelle giovanili della Virtus Bologna per poi passare alla Fortitudo Bologna, in cui giocò dal 2003 al 2007, prima di andare a giocare negli Stati Uniti in NBA. Nel campionato nordamericano ha giocato per nove squadre, ma si farà ricordare soprattutto per gli anni passati con i San Antonio Spurs, squadra con cui vinse il titolo NBA nel 2014 e con cui ha giocato più di 250 partite (tra il 2013 e il 2015 e tra il 2019 e il 2020). Tra stagione regolare e playoff Belinelli ha giocato quasi 900 partite in 13 stagioni di NBA.

Tornato in Italia nel 2020 Belinelli ha giocato altri cinque anni con la Virtus Bologna, la squadra con cui aveva esordito in Serie A nel 2001 (a 16 anni) e con cui ha vinto la Serie A nel 2020/2021 e di nuovo nel 2024/2025. Nella stagione precedente era invece stato scelto, a 38 anni, come MVP, miglior giocatore del campionato. Tra il 2006 e il 2019 ha giocato oltre 150 partite con la Nazionale italiana.