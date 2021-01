Oggi Conte si dimette

Martedì mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni nel corso di un Consiglio dei ministri: poi andrà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a formalizzare la sua decisione. Il piano di Conte è quello di riottenere da Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, che sarebbe il suo terzo consecutivo: è un esito probabile, ma non certo, della crisi che si apre oggi.

Dopo l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza e la precaria fiducia ottenuta al Senato la settimana scorsa, il governo rischiava seriamente di cadere sul voto previsto per mercoledì sulla relazione sull’amministrazione della giustizia che avrebbe dovuto illustrare il ministro Alfonso Bonafede. Conte ha quindi voluto evitare di andare in minoranza, uno scenario nel quale sarebbe stato ben più difficile riottenere l’incarico da Mattarella. Il suo obiettivo principale, se riceverà nuovamente l’incarico, diventerebbe trovare una maggioranza più ampia di quella attuale senza Italia Viva, convincendo quei partiti di centro e forse anche un pezzo di centrodestra, sulla base di un nuovo patto di governo più attraente di quello proposto nei tentativi di allargare la maggioranza di questi giorni. Ma non è detto che andrà così, e ci sono diversi scenari possibili.

Perché Conte si dimette oggi

Il motivo per cui il governo rischiava di essere sfiduciato, pochi giorni dopo la fiducia al Senato della scorsa settimana, è che Bonafede è uno dei ministri più controversi del governo, e il suo approccio giustizialista è sgradito non solo all’opposizione di centrodestra e di destra ma anche ai partiti di centro, nonché a un pezzo del centrosinistra. Diversi senatori che avevano votato la fiducia al governo avevano già detto o almeno lasciato intendere di voler votare contro la relazione di Bonafede, o di astenersi, e alla seduta sarebbero certamente mancati alcuni senatori a vita che avevano tenuto in piedi il governo. Dalle stime emerse nei giorni scorsi, al Senato il governo rischiava di ricevere intorno ai 150 voti.

Si era quindi parlato di una riapertura delle trattative con Italia Viva e Matteo Renzi, che avevano aperto la crisi, o per l’appunto delle dimissioni di Conte mirate a riottenere l’incarico e formare un nuovo governo.

Cosa può succede ora

Dopo la presentazione delle dimissioni di Conte, il presidente della Repubblica avvierà le consultazioni con i partiti del Parlamento per valutare se sia possibile una nuova maggioranza e dare l’incarico a un presidente del Consiglio (che in questo caso viene definito “incaricato”) che dovrà riferire poi se avrà trovato un accordo con i partiti per formare un nuovo governo. Le consultazioni dovrebbero iniziare mercoledì 27 gennaio e dovrebbero concludersi in un paio di giorni.

La soluzione principale è che Mattarella dia l’incarico di nuovo a Conte, individuandolo come figura più adatta a trovare una maggioranza in Parlamento, perché M5S e PD hanno detto chiaramente di sostenerlo, e si pensa ci siano vari partiti e parlamentari di centro e forse anche di centrodestra attualmente all’opposizione che sarebbero disposti a sostenere un nuovo governo, entrando nella maggioranza. Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha definito Conte un «punto d’equilibrio» che «ha preso la fiducia e sfido chiunque a dimostrare che si può superare quel livello».

È ancora in dubbio la posizione di Italia Viva, che dopo aver innescato la crisi ed essersi astenuta sulla fiducia, sembra aver riaperto a nuove trattative. Ma PD e M5S sembrano divisi sulla possibilità di ammettere di nuovo Matteo Renzi e i suoi, che darebbero una notevole solidità numerica al governo, ma sono ormai guardati con grande diffidenza da buona parte degli ex alleati.

Al momento sembra esclusa la possibilità che entrino in maggioranza i partiti di centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, con questi ultimi due che spingono per andare subito a elezioni anticipate, forti del consenso di cui godono secondo i sondaggi. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha invece auspicato un governo di larghe intese, che cioè coinvolga sia i partiti di maggioranza che di opposizione, per gestire i prossimi mesi di pandemia in attesa di nuove elezioni. «In circostanze normali» ha detto Berlusconi «la strada più lineare sarebbe restituire la parola ai cittadini. […] Noi avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale, proposta che è stata però subito esclusa dal Partito Democratico e dai Cinque Stelle. È chiaro che questo rifiuto avvicina il ricorso alle elezioni anticipate».

Secondo gli analisti, c’è comunque la possibilità che qualche deputato e senatore di Forza Italia sia singolarmente convinto a entrare nella maggioranza: per il governo sarebbe un colpo notevole, che garantirebbe una maggiore stabilità.

Se le consultazioni dovessero rilevare che Conte non ha i numeri necessari per formare una maggioranza, Mattarella potrebbe dare l’incarico a un’altra persona: nelle ultime ore si sono fatte diverse ipotesi, da esponenti politici come Dario Franceschini o Lorenzo Guerini del PD e Luigi Di Maio del M5s, ma anche “tecnici”, cioè figure non appartengono a nessun partito politico, come la presidente emerita della Consulta Marta Cartabia e l’ex presidente ISTAT Enrico Giovannini, secondo Il Sole 24 Ore.

C’è poi l’ipotesi che dalle consultazioni venga fuori una maggioranza troppo risicata e instabile, e che Mattarella affidi a Conte o a un’altra figura istituzionale un “mandato esplorativo” per svolgere, al posto suo, delle nuove consultazioni, più informali, che potrebbero servire a trovare quella maggioranza che al momento sembra mancare. Nel caso il mandato venisse affidato a Conte si parlerebbe di “pre-incarico”, come quello che ricevette Pier Luigi Bersani nel 2013 quando l’allora segretario del PD organizzò una serie di consultazioni per verificare se fosse possibile trovare una maggioranza per sostenere un governo di centrosinistra, senza riuscirci.