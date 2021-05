È morto il modello e cantante Nick Kamen: aveva 59 anni

È morto a 59 anni il modello e cantante britannico Nick Kamen. Era nato il 5 aprile del 1962 ad Harlow, nel Regno Unito, ed era diventato famoso tra gli anni Ottanta e Novanta in tutto il mondo prima come modello e poi anche con alcuni successi discografici. Raggiunse la notorietà in seguito alla sua partecipazione in uno spot televisivo della Levi’s, in cui dopo essere entrato in una lavanderia si toglieva i jeans, li metteva a lavare e rimaneva in boxer ad aspettare leggendo il giornale.

Anche grazie a quella pubblicità venne notato da Madonna, che nel 1986 gli produsse insieme a Stephen Bray una canzone scritta durante le sessioni dell’album True Blue e poi scartata, “Each Time You Break My Heart”.

La canzone divenne un successo commerciale in molti paesi, e un anno dopo venne inclusa nel suo primo disco, intitolato Nick Kamen. Negli anni seguenti Kamen pubblicò altri quattro dischi, tra cui Us del 1988 che ebbe un discreto successo in Italia. Negli anni Novanta la sua popolarità andò calando, e Kamen si ritirò gradualmente a vita privata.