A Londra è iniziata Italia-Inghilterra

La finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra è iniziata alle 21 allo stadio Wembley di Londra, sotto la pioggia. È cominciata male: l’Inghilterra è andata in vantaggio al secondo minuto di gioco con un gol di Luke Shaw.

L’Italia gioca con gli stessi giocatori della semifinale. Federico Chiesa è partito titolare in attacco al posto di Domenico Berardi, mentre Emerson Palmieri sostituisce l’infortunato Leonardo Spinazzola. L’Inghilterra gioca a tre in difesa. Rispetto all’ultima partita tra i titolari c’è l’esterno Kieran Trippier.

Ultimo aggiornamento: 21.08

L’Italia di Mancini è l’unica squadra che agli Europei ha saputo soltanto vincere, fin dai gironi: sei partite su sei. Nella sua storia non ne aveva mai vinte più di quattro consecutive. Con il 2-1 al Belgio nei quarti di finale ha stabilito la serie di vittorie consecutive (16 dopo la Spagna) più lunga degli Europei, tra qualificazioni e fase finale, staccando proprio il Belgio e la Germania.

Gli inglesi vengono da un percorso diverso, ma altrettanto netto. In questa fase finale ne hanno vinte cinque su sei, subendo un solo gol, peraltro su calcio di punizione. Oltre alla solidità dimostrata fin qui, agli ottavi l’Inghilterra è riuscita a eliminare la Germania in una fase a eliminazione diretta per la prima volta nella sua storia.

L’Italia ha vinto gli Europei una sola volta nella sua storia, nel 1968. Da allora ha giocato altre due finali (tre con quella di stasera) uscendo sempre sconfitta. L’Inghilterra invece non ha mai vinto un Europeo e quella di stasera sarà la sua prima finale (e la seconda nei grandi tornei, cinquantacinque anni dopo quella dei Mondiali del 1966). Le agenzie di scommesse danno l’Inghilterra di poco favorita, anche per il fatto che gioca in casa.

Le formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra (3-4-2-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane