L’albo d’oro degli Europei di calcio

I Campionati europei di calcio sono stati vinti da dieci paesi diversi, due dei quali non esistono più: Unione Sovietica, disgregata nel 1991, e Cecoslovacchia, separata nel 1992. L’Unione Sovietica vinse la prima edizione nel 1960 e quella fu anche la sua unica vittoria nel calcio. La Cecoslovacchia vinse invece l’edizione del 1976 ospitata dal terzo stato europeo che oggi non esiste più, la Jugoslavia (e in finale Antonin Panenka fu il primo a fare il cucchiaio su rigore). Le due vittorie della Germania Ovest vengono invece attribuite alla Germania, visto che in questo caso non si tratta di separazione, ma di unificazione di due paesi.

Tre delle quindici edizioni concluse finora sono state vinte dai paesi ospitanti: Spagna 1964, Italia 1968 e Francia 1984. Per l’Italia quello del 1968 rimane ancora l’unico successo. La Spagna è invece l’unica nazionale ad aver vinto due edizioni consecutive.

Francia 1960 — Unione Sovietica

Spagna 1964 — Spagna

Italia 1968 — Italia

Belgio 1972 — Germania Ovest

Jugoslavia 1976 — Cecoslovacchia

Italia 1980 — Germania Ovest

Francia 1984 – Francia

Germania Ovest 1988 – Olanda

Svezia 1992 – Danimarca

Inghilterra 1996 — Germania

Belgio e Olanda 2000 — Francia

Portogallo 2004 — Grecia

Austria e Svizzera 2008 — Spagna

Polonia e Ucraina 2012 – Spagna

Francia 2016 – Portogallo

Euro 2020 – ?

Ad eccezione degli stati che non esistono più, e della Grecia non qualificata, tutte le nazionali vincitrici nella storia degli Europei hanno giocato a Euro 2020, dove però tutte le semifinaliste dell’edizione precedente sono state eliminate prima dei quarti di finale, come non era mai successo. A prescindere da come andrà la finale di domenica sera, né l’Italia e tantomeno l’Inghilterra, che un Europeo deve ancora vincerlo, possono raggiungere il record di tre vittorie di Germania e Spagna.

Germania 3

Spagna 3

Francia 2

Unione Sovietica 1

Italia 1

Cecoslovacchia 1

Olanda 1

Danimarca 1

Grecia 1

Portogallo 1

