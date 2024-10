Le partite della nona giornata di Serie A

Venerdì pomeriggio alle 18:30 comincia la nona giornata della Serie A maschile di calcio, con Udinese-Cagliari. La partita più attesa del weekend è senza dubbio Inter-Juventus, per la rivalità storica che esiste tra le due squadre e per il fatto che entrambe vengono considerate competitive per la vittoria del campionato: giocheranno domenica alle 18 a San Siro, in casa dell’Inter, e a entrambe mancheranno alcuni calciatori importanti a causa degli infortuni. Il Napoli, attualmente primo in classifica, sabato alle 15 giocherà in casa contro il Lecce. Bologna-Milan, che era in programma per sabato alle 18, è stata invece rinviata per i danni dell’alluvione della scorsa settimana a Bologna.

Venerdì 25 ottobre

ore 18:30

Udinese-Cagliari [Dazn, Sky]

ore 20:45

Torino-Como [Dazn]

Sabato 26 ottobre

ore 15

Napoli-Lecce [Dazn]

ore 20:45

Atalanta-Verona [Dazn, Sky]

Domenica 27 ottobre

ore 12:30

Parma-Empoli [Dazn]

ore 15

Lazio-Genoa [Dazn]

Monza-Venezia [Dazn]

ore 18

Inter-Juventus [Dazn, Sky]

ore 20:45

Fiorentina-Roma [Dazn]

La classifica:

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Como 9

Cagliari 9

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4